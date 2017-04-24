Питер Дебур: За последний месяц у «Сан-Хосе» закончилось топливо

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур подвел итоги сезона, который завершился для «акул» вылетом в первом раунде плей-офф НХЛ.

Финалист прошлогоднего сезона проиграл серию с «Эдмонтоном» в шести матчах (2-4).

«Все вокруг говорили, насколько сложен сезон после выхода в финал, но всегда кажется, что твоей команде это по силам. У меня пока нет полной картины о причинах поражения, но внутренний голос подсказывает, что за последний месяц у нас закончилось топливо. Это реальность, с которой мы столкнулись.

У нас были люди, которые проявили героическое мужество, чтобы сыграть в этой серии. Особенно это касается Джо Торнтона. Потрясающе было наблюдать за тем, что он пережил ради возвращения и как играл после этого», – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.