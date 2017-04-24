Нголо Канте: Получить премию «Игрок года» – большая честь

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал получение награды лучшему игроку года в премьер-лиге по версии Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA).

«Эта награда многое значит для меня. Получить премию «Игрок года» – большая честь.

Хорошо, что мы продолжаем борьбу в двух турнирах. Мы планируем показать свой максимум, чтобы выиграть оба трофея», – приводит слова Канте официальный сайт «Челси».

Напомним, в третий раз в истории PFA выбирает лучшим игрока «Челси». Ранее обладателями этого приза были Джон Терри (2005) и Эден Азар (2015).

В прошлом сезоне награду получил бывший партнер Канте по «Лестеру» – полузащитник Рияд Марез.