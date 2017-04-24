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Матч «Зенит» – «Урал» стал самым посещаемым в 24-м туре

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матчи 24-го тура премьер-лиги посетили 88753 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 11094 человека. Стадионы заполнились на 38%.

Самым посещаемым стал матч «Зенит» – «Урал», собравший 20004 болельщика. Напомним, что это была первая игра на стадионе «Санкт-Петербург». Самая малочисленная аудитория была у матча «Томь» – «Оренбург» – всего 2500 человек.

После 24-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11293 человека.

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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