Александр Овечкин: У «Торонто» хорошее будущее, они добьются успеха в следующем году

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметил «Торонто» после победы над «кленовыми листьями» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Надо отдать им должное. Они бились изо всех сил. Они молоды, но очень сильны. У них очень хорошее будущее. У них хорошие молодые игроки, и они добьются успеха в следующем году и ближайшие несколько лет», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон», ставший победителем регулярного чемпионата, выиграл серию в шести матчах и во втором раунде сыграет с «Питтсбургом».

Добавим, что «Торонто» вышел в плей-офф впервые с 2013 года, когда также в первом раунде проиграл «Бостону» (3-4).