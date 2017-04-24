Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Юханссон: Хорошо, что на старте плей-офф у нас не все складывалось слишком гладко

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (4-2), которую «столичные» завершили в воскресенье, одержав победу в гостях (2:1 OT).

«В плей-офф все очень непросто. Никто не ждет легкой прогулки. Думаю, хорошо для нас, что у нас вышел такой старт, когда не все складывалось слишком гладко. Нам пришлось много поработать и побороться за победу», – приводит слова Юханссона официальный сайт НХЛ.

26-летний швед забросил обе шайбы команды в шестом матче, в том числе решающую – в овертайме.

Напомним, во втором раунде соперником «Вашингтона» станет «Питтсбург», который выбил «столичных» на этой же стадии плей-офф в прошлом сезоне.

Матч

Торонто - Вашингтон - 1:2 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Мэттьюз (Райлли, Хаймэн), 47:45 (1:0). Юханссон (Орпик, Эллер), 52:51 (1:1). Юханссон (Уильямс, Карлсон), 66:31 (1:2).

Место и дата

24 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фредерик Андерсен: «Торонто» сильно вырос, и мы можем многим гордитьсяГолкипер «Торонто» Фредерик Андерсен рассказал о том, что чувствует после вылета команды из плей-офф.Александр Овечкин: У «Торонто» хорошее будущее, они добьются успеха в следующем годуФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметил «Торонто» после победы над «кленовыми листьями» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.Питер Дебур: За последний месяц у «Сан-Хосе» закончилось топливоГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур подвел итоги сезона, который завершился для «акул» вылетом в первом раунде плей-офф НХЛ.НХЛ. Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Оттаве», «Торонто» проиграл «Вашингтону»Результаты матчей первого раунда плей-офф НХЛ.«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто» и пробился в следующий раунд.Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Торонто» и «Вашингтоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».День в истории. Кристоферу Летангу исполнилось 30 летСегодня отмечает день рождения канадский защитник «Питтсбурга» Кристофер Летанг. Ему исполнилось 30 лет.«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон» и вышла в следующий раундМатч первого раунда плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Оттавой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Оттавы».Вячеслав Быков: Все наши проблемы идут оттуда, от работы с детьмиОбозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.Джон Стивенс стал главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»«Лос-Анджелес» официально объявил о назначении на должность главного тренера «Кингз» Джона Стивенса.Логан Кутюр: Неважно, насколько ты устал. Оправдания существуют для неудачниковНападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал поражение в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4).Магнус Пяярви: Проход Соботки? Это было действительно очень круто!Нападающий «Сент-Луиса» Магнус Пяярви поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Пол Штясны: Соботка и Пяярви решили судьбу серии с «Миннесотой»Нападающий «Сент-Луиса» Пол Штясны поделился впечатлением от победы над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Евгений Малкин: Думаю, что Флери начнет второй раунд основным вратаремНападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин думает, что голкипер Марк-Андре Флери, заменивший травмированного Мэтта Мюррея, будет основным вратарем команды и во втором раунде Кубка Стэнли.Гендиректор ХК «Сочи»: Вероятность отъезда Фантенберга в НХЛ существуетГенеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подтвердил, что шведский защитник команды Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ.Майк Бэбкок: Чувствую сердцем, что «Торонто» вернется в Вашингтон через пару днейГлавный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок сказал сотрудникам вашингтонской арены Verizon Center, что увидится с ним в седьмом матче.Морган Райлли: У «Торонто» есть шанс на победуЗащитник «Торонто» Морган Райлли поделился ожиданиями от шестого матча серии первого раунда плей-офф против «Вашингтона».Стэн Боумэн: Джоэл Кенневилль останется тренером «Чикаго»Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхокс» Стэн Боумэн завил, что Джоэл Кенневилль останется тренером команды.Микко Койву: «Сент-Луис» реализовал все голевые ситуации, которые создалКапитан «Миннесоты» Микко Койву поделился впечатлением о поражение «Сент-Луису» в первом раунде Кубка Стэнли (1-4).Джейк Аллен: Серия с «Нэшвиллом» будет еще упорнееГолкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).Майк Йео: «Миннесота» доставила нам очень много неприятностейГлавный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поделился впечатлением о победе над «Миннесотой» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1).
Футбол
Жерар Пике: Удаление Рамоса было чистым. Они привыкли, что судьи позволяют такие вещи
Футбол
Чешский защитник «Газиантепспора» Райторал покончил с собой
Хоккей
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто» и пробился в следующий раунд.
Футбол
День в истории. Алессандро Костакурте исполнился 51 год
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Маркус Юханссон
Маркус Юханссонвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости