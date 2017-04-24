Маркус Юханссон: Хорошо, что на старте плей-офф у нас не все складывалось слишком гладко

Форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (4-2), которую «столичные» завершили в воскресенье, одержав победу в гостях (2:1 OT).

«В плей-офф все очень непросто. Никто не ждет легкой прогулки. Думаю, хорошо для нас, что у нас вышел такой старт, когда не все складывалось слишком гладко. Нам пришлось много поработать и побороться за победу», – приводит слова Юханссона официальный сайт НХЛ.

26-летний швед забросил обе шайбы команды в шестом матче, в том числе решающую – в овертайме.

Напомним, во втором раунде соперником «Вашингтона» станет «Питтсбург», который выбил «столичных» на этой же стадии плей-офф в прошлом сезоне.