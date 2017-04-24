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Этот день в истории. Бойцу ММА Майклу Чендлеру исполнился 31 год

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 24 апреля, боец лиги Bellator американец Майкл Чендлер отмечается свой-31 день рождения.

За свою карьеру он провел 19 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения.

На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду. Последний бой он провел 19 ноября 2016 года против Бенсона Хендерсона и победил раздельным решением судей.

В следующий раз Чендлер выйдет в «клетку» 24 июня в рамках турнира Bellator 180, который пройдет в Нью-Йорке. Его соперником станет Брент Примус — боец, который не знает горчечи поражений.

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