Этот день в истории. Бойцу ММА Майклу Чендлеру исполнился 31 год

Сегодня, 24 апреля, боец лиги Bellator американец Майкл Чендлер отмечается свой-31 день рождения.

За свою карьеру он провел 19 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения.

На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду. Последний бой он провел 19 ноября 2016 года против Бенсона Хендерсона и победил раздельным решением судей.

В следующий раз Чендлер выйдет в «клетку» 24 июня в рамках турнира Bellator 180, который пройдет в Нью-Йорке. Его соперником станет Брент Примус — боец, который не знает горчечи поражений.