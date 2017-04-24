Фредерик Андерсен: «Торонто» сильно вырос, и мы можем многим гордиться

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен рассказал о том, что чувствует после вылета команды из плей-офф.

В воскресенье в шестом матче серии первого раунда с «Вашингтоном» «Торонто» потерпел поражение на своем льду (1:2 OT) и завершил сезон.

«Опустошение. Мы сильно выросли и можем многим гордиться, но сейчас все сильно расстроены.

Здорово быть частью этого города и этой команды. Нас поддерживали невероятно. У нас много чего есть, чтобы расти дальше, но сейчас всем непросто», – приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Торонто» вышел в плей-офф впервые с 2013 года, когда также в первом раунде проиграл «Бостону» (3-4).