Брэйден Холтби: В серии с «Торонто» отскоки были не в нашу пользу, но мы становились только крепче

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби высказался о своей игре в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (2:1 OT).

«Такие отскоки, как в случае с голом «Торонто», порой случаются. Я стараюсь сосредотачиваться на каждой игре, не думая о том, что происходит вокруг. Плей-офф это или регулярный чемпионат. Я разбираю гол, смотрю, что сделал хорошо, а что – не получилось, и двигаюсь дальше.

Думаю, самое важное – это то, что наша команда не падала духом и прибавляла. На протяжении всей серии отскоки были не в нашу пользу, но когда это происходило, мы становились только крепче. Мы сказали друг другу, что не позволим, чтобы это влияло на нас. Мы будем играть, несмотря ни на что, и показали это», – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, во втором раунде соперником «Вашингтона» станет «Питтсбург», который выбил «столичных» на этой же стадии плей-офф в прошлом сезоне.