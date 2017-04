Бекхэм получил награду от PFA за заслуги перед футболом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был отмечен на церемонии вручения индивидуальных призов по версии Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA).

41-летний Бекхэм получил от PFA приз Merit Award, который вручается за заслуги перед футболом.

Congratulations to David Beckham on being awarded the @PFA Merit Award. Legend! #MUFC pic.twitter.com/h3CVk42AE2