Бекхэм получил награду от PFA за заслуги перед футболом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был отмечен на церемонии вручения индивидуальных призов по версии Ассоциации футболистов-профессионалов (PFA).

41-летний Бекхэм получил от PFA приз Merit Award, который вручается за заслуги перед футболом.

Напомним, Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед» (1992-2003), «Реал» (2003-2007), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-2012), «Милан» (2009, 2010) и «Пари Сен-Жермен» (2013).

С 1996 по 2009 годы он провел 115 матчей за сборную Англии и был капитаном команды.

Добавим, что в прошлом сезоне награды Merit Award был удостоен бывший партнер Бекхэма по «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.