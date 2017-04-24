Назем Кадри: Сравните, где «Торонто» был год назад и где находится сейчас

Форвард «Торонто» Назем Кадри подвел итоги сезона, который завершился для «кленовых листьев» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (1:2 OT).

«Торонто», сыгравший в плей-офф впервые с 2013 года, проиграл серию лучшей команде регулярного чемпионата (2-4).

«Думаю, сложно даже и близко повторить то, что происходило в команде в последние две недели. Это хорошо для нашей команды.

И просто сравните то, где мы были год назад и где мы находимся сейчас. Здорово думать об этом», – приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Торонто» занял восьмое место в Атлантическом дивизионе и не попал в плей-офф.