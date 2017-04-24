Назем Кадри: Сравните, где «Торонто» был год назад и где находится сейчас
Форвард «Торонто»
Назем Кадри подвел итоги сезона, который завершился для «кленовых листьев» в
шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (1:2 OT).
«Торонто», сыгравший в плей-офф впервые с 2013 года, проиграл серию лучшей команде регулярного чемпионата (2-4).
«Думаю, сложно даже и близко повторить то, что происходило в команде в последние две недели. Это хорошо для нашей команды.
И просто сравните то, где мы были год назад и где мы находимся сейчас. Здорово думать об этом», – приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошлом сезоне «Торонто» занял восьмое место в Атлантическом дивизионе и не попал в плей-офф.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически