На матче киевского «Динамо» и «Шахтера» фанаты устроили расистские акции

Радикальные фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» во время встречи команд в чемпионате Украины провели расистские акции на столичном стадионе «Олимпийский», сообщает RT.

Ультрас «Динамо» провели акцию «#белаяшиза», которая призывала прийти на игру в белом. С призывом поддержать акцию выступили и футболисты киевской команды. В итоге некоторые болельщики пришли в нарядах, напоминающих одеяния ку-клукс-клана.

Отметим, что на матче присутствовал инспектор УЕФА, который приезжал с проверкой обеспечения безопасности на главном стадионе Украины, который должен принять финал Лиги чемпионов 2018 года.