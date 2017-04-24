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На матче киевского «Динамо» и «Шахтера» фанаты устроили расистские акции

Источник:  RT на русскомКомментарии

Радикальные фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» во время встречи команд в чемпионате Украины провели расистские акции на столичном стадионе «Олимпийский», сообщает RT.

Ультрас «Динамо» провели акцию «#белаяшиза», которая призывала прийти на игру в белом. С призывом поддержать акцию выступили и футболисты киевской команды. В итоге некоторые болельщики пришли в нарядах, напоминающих одеяния ку-клукс-клана.

Отметим, что на матче присутствовал инспектор УЕФА, который приезжал с проверкой обеспечения безопасности на главном стадионе Украины, который должен принять финал Лиги чемпионов 2018 года.

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