Тер Штеген в матче с «Реалом» совершил рекордные 12 сэйвов
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2) совершил 12 сэйвов.
Это лучший результат для голкиперов каталонцев в матче примеры начиная с сезона-2003/04. Именно тогда начали вести данную статистику., сообщает «Газета.ru».
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция