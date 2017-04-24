Тер Штеген в матче с «Реалом» совершил рекордные 12 сэйвов

Марсело: Я виноват в последнем голе «Барселоны», но это может случиться с каждым

Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.