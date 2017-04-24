Уткин решил создать свой футбольный клуб

Футбольный комментатор Василий Уткин записал видеообращение, в котором заявил о намерении завести футбольную команду.

«Я хочу вам сказать, что принял важное решение. На самом деле, конечно, это никакое не решение. Потому что для тех людей, которые, так или иначе, полюбили футбол, это просто форма жизни. Сначала, когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь. Но наступает время – нет, ну я, конечно, могу играть в футбол, и может, даже соберутся несколько человек и будут показывать пальцем, как я это делаю со своим 150 килограммами веса – и дальше у тебя остается один способ.

Вот мы, взрослые мужчины, что мы делаем в таком возрасте. Люди вроде меня, вроде Евгения Гинера, вроде Леонида Федуна – мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Вам всем этого хочется.

Команда, которую я называю моей – я называю моей не потому, что она моя собственность, – существовала, как ЦСКА до Гинера и «Спартак» до Федуна. Но людям надо помогать. У меня нет лишних денег. Я думаю, что я заработаю специально на эту команду.

Я расскажу о том, как содержать футбольную команду на ваших глазах, и смогу показать вам, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс – может, компанию друзей, может, небольшой частный бизнес – может иметь футбольную команду.

Когда-то большинство из вас узнали кто я такой из программы «Футбольный клуб». Никто не знает, почему она была так названа. Но теперь я понимаю – потому что каждый должен иметь футбольный клуб», – сказал Уткин.