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Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будет

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.

«До сих пор мы слышим постоянно, что из-за недоказанности нарушений восстанавливают то одних, то других наших спортсменов в правах разные федерации. Но Международный паралимпийский комитет уперся и стоит насмерть.

Пока нам отказано в участии в отборочных соревнованиях. И пока будет длится это «пока», может произойти то, что произошло с нашими легкоатлетами: разрешат тогда, когда уже не будет отборочных соревнований», – приводит «Собеседник» слова Смолина.

Напомним, ранее МРК не допустил сборную России до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на основании доклада Ричарда Макларена.

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