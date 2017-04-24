Директор «Ак Барса»: Билялетдинов всей душой в «Ак Барсе», и мы готовы ему во всем помогать

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым и о переговорах с форвардом Владимиром Ткачевым.

– На днях будет официально объявлено о продлении контракта с Зинэтулой Билялетдиновым. Как быстро принималось решение, и какие основные аргументы были в пользу продления соглашения?

– Решение далось легко, – приводит слова Хуснутдинова официальный сайт КХЛ. – Зинэтула Хайдярович уже давно связал свою судьбу с нашей командой и мы, в свою очередь, дорожим этим специалистом. Он стал своим в клубе. И он всей душой в «Ак Барсе», и мы готовы ему во всем помогать. То, что результаты команды нас устраивают – это очередная оценка работы тренера.

– Очень много разговоров о Владимире Ткачеве, у которого закончилось соглашение. Готов ли клуб предложить ему долгосрочный контракт и когда сам игрок даст окончательный ответ по своему будущему?

– Сейчас мы не хотим его отвлекать, так как он защищает честь сборной. Но то, что мы надеемся на продолжение сотрудничества – понятно всем. Контракт, достойный игрока такого уровня, ему обязательно будет предложен.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, в котором в четырех матчах проиграл серию магнитогорскому «Металлургу».