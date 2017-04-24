Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Директор «Ак Барса»: Билялетдинов всей душой в «Ак Барсе», и мы готовы ему во всем помогать

Источник:  КХЛКомментарии

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым и о переговорах с форвардом Владимиром Ткачевым.

– На днях будет официально объявлено о продлении контракта с Зинэтулой Билялетдиновым. Как быстро принималось решение, и какие основные аргументы были в пользу продления соглашения?
– Решение далось легко, – приводит слова Хуснутдинова официальный сайт КХЛ. – Зинэтула Хайдярович уже давно связал свою судьбу с нашей командой и мы, в свою очередь, дорожим этим специалистом. Он стал своим в клубе. И он всей душой в «Ак Барсе», и мы готовы ему во всем помогать. То, что результаты команды нас устраивают – это очередная оценка работы тренера.

– Очень много разговоров о Владимире Ткачеве, у которого закончилось соглашение. Готов ли клуб предложить ему долгосрочный контракт и когда сам игрок даст окончательный ответ по своему будущему?
– Сейчас мы не хотим его отвлекать, так как он защищает честь сборной. Но то, что мы надеемся на продолжение сотрудничества – понятно всем. Контракт, достойный игрока такого уровня, ему обязательно будет предложен.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, в котором в четырех матчах проиграл серию магнитогорскому «Металлургу».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник СКА Херсли может перейти в «Лугано»Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано», сообщает RSI.Ковальчук, Яковлев и Хохлачев посетили Эль КласикоХоккеисты СКА Илья Ковальчук, Егор Яковлев и Александр Хохлачев посетили игру 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделю«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделюЧемпионство СКА, открытие нового стадиона и судейство в пользу Луческу – не все, что нужно запомнить.Вячеслав Быков: Было бы правильнее взять на ЧМ большинство игроков из КХЛОбозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.Гендиректор ХК «Сочи»: Вероятность отъезда Фантенберга в НХЛ существуетГенеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подтвердил, что шведский защитник команды Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ.Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактахЧлен совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым о новых контрактах.«Магнитка» намерена продлить контракт с ЗариповымВице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Данисом Зариповым.Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой коленаНападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена, сообщил ТАСС агент игрока Юрий Николаев.Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛФорвард СКА Илья Ковальчук, возможно, вновь будет играть в НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 маяПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что команда определиться с новым главным тренером 1 мая.«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Федотовым«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте команды.«Слован» не намерен выходить из КХЛБратиславский «Слован» настроен продолжить выступление в Континентальной хоккейной лиге.Максим Третьяк: Дедушка следит за мной. Но издалекаМаксим Третьяк: Дедушка следит за мной. Но издалекаВнук прославленного хоккеиста, вратарь «Адмирала» Максим Третьяк рассказал корреспонденту «Советского спорта» о серии с «Авангардом».Китайских клубов в КХЛ станет большеПрезидент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключил появления в КХЛ новых клубов из Китая.Ржига останется тренером «Слована» еще на сезонЧлен правления «Слована» Юрай Широки сообщил, что главный тренер Милош Ржига останется в команде еще на сезон.Праздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиПраздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».Агент: Контракт Береглазова с «Рейнджерс» подписан на два годаАгент защитника Алексея Береглазова Гари Гринстин рассказал, что контракт игрока с «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан на два года.Шамил Хуснутдинов: Уверен, что Ткачев останется в «Ак Барсе»Директор казанского «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал когда в команде появятся новые звезды уровня Даниса Зарипова и Алексея Морозова.Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов принял решение перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».
Хоккей
Александр Овечкин: У «Торонто» хорошее будущее, они добьются успеха в следующем году
Футбол
Серхио Рамос: Я не шел в борьбу, чтобы нанести травму Месси
Баскетбол
«Юта» обыграла «Клипперс» и сравняла счет в серии
Футбол
Марсело: Я виноват в последнем голе «Барселоны», но это может случиться с каждым
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдиноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости