Артур Григорьянц: КДК не может рассмотреть стычку Дзюбы и Емельянова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не может рассмотреть эпизод со стычкой нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Урала» Романа Емельянова, произошедшей в матче команд в 24-м туре чемпионата России.

На 86-й минуте игры после первого гола питерцев арбитр Алексей Еськов вынес предупреждение Дзюбе и Емельянову. Для последнего эта желтая карточка стала второй, и он был удален с поля. Видеоповтор показал, что конфликт спровоцировал Дзюба, ударивший Емельянова в область шеи.

«КДК может рассмотреть какой-то эпизод, если он произошел на поле, а судьи не видели его, - цитирует Григорьянца «Р-Спорт». - Тогда по материалам СМИ или по заявлению одной из команд мы можем рассмотреть данный эпизод. Но здесь судья видел момент и оценил его, вынеся предупреждение и Дзюбе, и Емельянову. При таких обстоятельствах мы не можем рассматривать данный эпизод на заседании КДК».