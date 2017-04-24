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Шарль Каборе: «Краснодар» - это мой мадридский «Реал»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе, открывший счет в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), признался, что он счастлив в российском клубе.

«Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу, Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня, и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. «Краснодар» - это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю», - сказал  Каборе.

Матч

Краснодар - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Каборе 49 (1:0). Смолов 84 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 69), Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Газинский, Смолов

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Думбия (Рыжков, 90), Горбатенко, Александров, Боурчану, Максимов, Шевченко

Предупреждения:

нет - Максимов, 24; Вергара, 82

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

23 апреля 17:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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