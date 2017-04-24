Уильямс снова стала первой ракеткой мира, Веснина поднялась на 14-е место
Американская
теннисистка Винус Уильямс снова возглавила рейтинг WTA, опередив
Анжелик Кербер из Германии.
В первой двадцатке произошло еще только одно изменение: Елена Веснина опередила Петру Квитову и поднялась на 14-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 24
апреля 2017 года
1. (2) Серена Уильямс
(США) – 7010
2. (1) Анжелик Кербер
(Германия) – 6925
3. (3) Каролина
Плишкова (Чехия) – 6020
4. (4) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 5065
5. (5) Симона Халеп
(Румыния) – 5021
6. (6) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 4691
7. (7) Джоанна Конта
(Великобритания) – 4330
8. (8) Агнешка
Радванска (Польша) – 4205
9. (9) Светлана
Кузнецова (Россия) – 4025
10. (10) Мэдисон Киз
(США) – 3857
11. (11) Каролин
Возняцки (Дания) – 3850
12. (12) Винус
Уильямс (США) – 3811
13. (13) Элина
Свитолина (Украина) – 3740
14. (15) Елена
Веснина (Россия) – 2925
15. (14) Петра
Квитова (Чехия) – 2900
16. (16) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 2475
17. (17) Барбора
Стрыцова (Чехия) – 2130
18. (18) Саманта
Стосур (Австралия) – 2120
19. (19) Кристина
Младенович (Франция) – 2080
20. (20) Кики Бертенс
(Голландия) – 1988…
29. (29) Дарья
Касаткина (Россия) – 1630…
43. (44) Екатерина
Макарова (Россия) – 1250…
75. (77) Евгения
Родина (Россия) – 783…
77. (78) Наталья
Вихлянцева (Россия) – 775…
88. (91) Екатерина
Александрова (Россия) – 680
89. (92) Ирина
Хромачева (Россия) – 680…