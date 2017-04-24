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Уильямс снова стала первой ракеткой мира, Веснина поднялась на 14-е место

Источник:  WTAКомментарии

Американская теннисистка Винус Уильямс снова возглавила рейтинг WTA, опередив Анжелик Кербер из Германии.

В первой двадцатке произошло еще только одно изменение: Елена Веснина опередила Петру Квитову и поднялась на 14-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 24 апреля 2017 года

1. (2) Серена Уильямс (США) – 7010

2. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 6925

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6020

4. (4) Доминика Цибулкова (Словакия) – 5065

5. (5) Симона Халеп (Румыния) – 5021

6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4691

7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 4330

8. (8) Агнешка Радванска (Польша) – 4205

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) – 4025

10. (10) Мэдисон Киз (США) – 3857

11. (11) Каролин Возняцки (Дания) – 3850

12. (12) Винус Уильямс (США) – 3811

13. (13) Элина Свитолина (Украина) – 3740

14. (15) Елена Веснина (Россия) – 2925

15. (14) Петра Квитова (Чехия) – 2900

16. (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2475

17. (17) Барбора Стрыцова (Чехия) – 2130

18. (18) Саманта Стосур (Австралия) – 2120

19. (19) Кристина Младенович (Франция) – 2080

20. (20) Кики Бертенс (Голландия) – 1988…

29. (29) Дарья Касаткина (Россия) – 1630…

43. (44) Екатерина Макарова (Россия) – 1250…

75. (77) Евгения Родина (Россия) – 783…

77. (78) Наталья Вихлянцева (Россия) – 775…

88. (91) Екатерина Александрова (Россия) – 680

89. (92) Ирина Хромачева (Россия) – 680…

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