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Михаил Кержаков улетел на медобследование в Германию

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Вратарь «Оренбурга» Михаил Кержаков, получивший травму колена, улетел в Германию на медицинское обследование, сообщает «Спорт день за днем».

Участие голкипера в игре 25-го тура чемпионата России с «Зенитом», которая пройдет в среду, исключено. Ранее Кержаков пропустил матчи «Оренбурга» с «Тереком» (2:1) и «Томью» (2:1).

В нынешнем сезоне Михаил провел за «Оренбург» пять матчей, в которых пропустил шесть мячей.

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