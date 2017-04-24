Выбери лучшего российского бойца по итогам апреля (ОПРОС)
«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучшего российского бойца ММА по итогам апреля.
Кандидаты
1) Анастасия Янькова. Победила единогласным решением судейЭлину Каллиониду на турнире Bellator.
2) Магомед Бибулатов. Победил единогласным решением судей Дженела Лаусу на турнире UFC.
3) Александр Волков. Победил Роя Нельсона единогласным решением судей на турнире UFC.
4) Мухамед Коков. Победил сабмишеном в третьем раунде Акопа Степаняна на турнире ACB 57.
5) Эдуард Вартанян. Победил Александра Сарнавского сабмишеном во втором раунде на турнире ACB 57.
6) Вячеслав Василевский. Победил Ибрагима Чужигаева сабмишеном во втором раунде на турнире ACB 57.
7) Петр Ян. Победил единогласным решением судей Магомеда Магомедова и стал чемпионом лиги ACB в легчайшем весе — турнир ACB 57.
8) Владимир Минеев. Победил Майкеля Фалькао нокаутом в первом раунде.
9) Мовсар Евлоев. Победил нокаутом в первом раунде Алексея Невзорова на турнире М-1 и стал «временным» чемпионом в легчайшем весе.
10) Аскар Аскаров. Защитил титул чемпиона ACB в наилчегчайшем весе, победив сабмишеном Энтони Леоне на турнире ACB 58.