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Агент Херсли: Ведем переговоры с петербургским СКА, обсуждаем новый контракт

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Агент Патрика Херсли Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в швейцарский «Лугано». 

- Слухи не комментируем, сейчас ведем переговоры со СКА. Ход переговоров не будем раскрывать, как появится информация - сообщим.

- Рассматриваете другие варианты продолжения карьеры Херсли?
- Пока без комментариев, могу только сказать, что обсуждаем контракт с петербуржцами, - сказал Чистяков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». 

Напомним, по сообщению RSI, Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано». 

Контракт 30-летнего шведа истекает 30 апреля.

Херсли перешел в СКА из «Локомотива» в октябре 2016 года. В плей-офф КХЛ он в 16 матчах набрал 18 (6+12) очков, став в составе петербургской команды обладателем Кубка Гагарина. 

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