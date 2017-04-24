Агент Херсли: Ведем переговоры с петербургским СКА, обсуждаем новый контракт

Агент Патрика Херсли Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в швейцарский «Лугано».

- Слухи не комментируем, сейчас ведем переговоры со СКА. Ход переговоров не будем раскрывать, как появится информация - сообщим.



- Рассматриваете другие варианты продолжения карьеры Херсли?

- Пока без комментариев, могу только сказать, что обсуждаем контракт с петербуржцами, - сказал Чистяков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, по сообщению RSI, Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано».

Контракт 30-летнего шведа истекает 30 апреля.

Херсли перешел в СКА из «Локомотива» в октябре 2016 года. В плей-офф КХЛ он в 16 матчах набрал 18 (6+12) очков, став в составе петербургской команды обладателем Кубка Гагарина.