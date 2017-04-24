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Букмекеры считают «Вашингтон» и «Питтсбург» фаворитами розыгрыша Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы после первого раунда Кубка Стэнли обновили котировки на исход плей-офф НХЛ.

По мнению экспертов, самые высокие шансы завоевать главный трофей лиги у «Вашингтона» и «Питтсбурга», которые встретятся во втором раунде.

Триумф «столичных» оценивается коэффициентом 4,70, «Питтсбурга» - 4,80.

Третьим в списке предпочтений экспертов идет «Анахайм», который в полуфинале Западной конференции сыграет с «Эдмонтоном». Победа «могучих утят» в розыгрыше идет за 5,80.   

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