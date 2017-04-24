Букмекеры считают «Вашингтон» и «Питтсбург» фаворитами розыгрыша Кубка Стэнли

Барри Троц: Мы знаем, насколько хорош «Питтсбург», и помним, что они выбили нас год назад

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц высказался об ожиданиях от серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».