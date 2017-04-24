Букмекеры считают «Вашингтон» и «Питтсбург» фаворитами розыгрыша Кубка Стэнли
Букмекерские конторы после первого раунда Кубка Стэнли обновили котировки на исход плей-офф НХЛ.
По мнению экспертов, самые высокие шансы завоевать главный трофей лиги у «Вашингтона» и «Питтсбурга», которые встретятся во втором раунде.
Триумф «столичных» оценивается коэффициентом 4,70, «Питтсбурга» - 4,80.
Третьим в списке предпочтений экспертов идет «Анахайм», который в полуфинале Западной конференции сыграет с «Эдмонтоном». Победа «могучих утят» в розыгрыше идет за 5,80.
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