Барри Троц: Мы знаем, насколько хорош «Питтсбург», и помним, что они выбили нас год назад

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц высказался об ожиданиях от серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».

«Мы будем играть с действующими обладателями Кубка Стэнли. Они провели великолепный сезон.

У них было много травм, но мы не сильно от них оторвались и были близки до последней недели регулярного чемпионата. Так что мы знаем, насколько они хороши, и помним, что они выбили нас в прошлом сезоне. Теперь у нас есть шанс отыграться», – приводит The Washington Post слова Троца.

Напомним, в прошлом сезоне «Питтсбург» выбил «Вашингтон» на этой же стадии, выиграв серию в шести матчах.

Первый матч серии пройдет в четверг в Вашингтоне.