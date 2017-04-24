Радулов вызван в сборную России на сбор перед чемпионатом мира

читайте также

«Меня убивают оголтелые нападки на судей. На них же собак спустили!» (эксклюзив) Обозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.

Зовите Радулова в сборную! Нельзя из-за прошлых обид ослаблять команду Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том, нужен ли сборной России форвард «Монреаля» Александр Радулов.

«Они были в бешенстве, заставляли меня…» Радулов отказался от чемпионата мира Форвард «Монреаля» Александр Радулов сказал, что не приедет в сборную России, чтобы сыграть в Кельне. И это его право – зачем переживать?

Александр Радулов: В сборную России, наверное, не поеду Нападающий «Монреаля» Александр Радулов считает маловероятным свое участие в чемпионате мира-2017.

«Монреаль» уступил «Рейнджерс» и проиграл серию, Емелин и Радулов набрали по одному очку Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Монреалем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Рейнджерс».

Иван Проворов: Приехал в сборную заранее, сидеть дома без игр - не очень хорошо Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

Артемий Панарин сыграет за сборную России на чемпионате мира! (эксклюзив) Об этом стало известно обозревателю «Советского спорта», который взял интервью у агента игрока Дэна Мильштейна.

Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео) Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеру Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры из-за травмы ноги.

«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарям Почему Коскинен перестал сходить с ума, чему ошибки финна должны научить Шестеркина и чем ближайший чемпионат мира идеален для Василевского.

Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017 Форвард СКА Илья Ковальчук может пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, сообщил вице-президент клуба Александр Медведев.

Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий Сергей Мозякин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.

Владислав Третьяк: Взял бы на чемпионат мира поровну игроков из КХЛ и НХЛ Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможном соотношении игроков КХЛ и НХЛ на чемпионате мира в Германии.

Агент: Кулемин выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира Агент хоккеиста «Айлендерс» Никиты Кулемина Гари Гринстин рассказал, что нападающий готов сыграть за сборную России на чемпионате мира.

Сборная России сыграет со Швейцарией без Кучерова и Василевского Ближайший резерв национальной команды - олимпийская сборная России - продолжает подготовку к чемпионату мира.

«Атлетико» и «Реал» в полуфинале ЛЧ, хет-трик Роналду и два очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

«Монреаль» уступил «Рейнджерс», у Радулова результативная передача В четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.

«Останусь в СКА, если разрешите». Дацюк жжет на закрытии сезона (видео) Капитан СКА Павел Дацюк – о победе в Кубке Гагарина, игре на ЧМ и фаворитах в плей-офф.