Радулов вызван в сборную России на сбор перед чемпионатом мира
Обозреватель «Советского спорта» сообщает список игроков, вызванных в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира.
Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к чемпионату мира. Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:
Вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин (СКА), защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба - «Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА); нападающие Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочелендже. Кроме перечисленных игроков, на сбор вызваны защитник Никита Зайцев («Торонто»), нападающие Артемий Панарин («Чикаго) и Александр Радулов («Монреаль»).
Спасибо пресс-службе ФХР за предоставленные данные.