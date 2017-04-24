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Радулов вызван в сборную России на сбор перед чемпионатом мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» сообщает список игроков, вызванных в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира.

Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к чемпионату мира. Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:

Вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин (СКА), защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба - «Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА); нападающие Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочелендже. Кроме перечисленных игроков, на сбор вызваны защитник Никита Зайцев («Торонто»), нападающие Артемий Панарин («Чикаго) и Александр Радулов («Монреаль»).

Спасибо пресс-службе ФХР за предоставленные данные.

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