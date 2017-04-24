«Челси» попробует перехватить Кессие у «Ромы»

«Челси» может включиться в борьбу за полузащитника «Аталанты» Франка Кессие несмотря на то, что клуб из Бергамо уже договорился с «Ромой».

Ранее сообщалось о том, что «Рома» согласовала трансфер 20-летнего ивуарийца за 28 миллионов евро. При этом агент игрока Джордж Атангана продолжает рассматривать другие варианты. По данным Corriere della Sera, Атангана встречался с руководством «Челси», который теперь постарается перехватить игрока у «Ромы».

По данным издания, главный тренер «синих» Антонио Конте сможет убедить владельца клуба Романа Абрамовича вступить в переговоры с «Аталантой». Однако вероятность того, что Кессие в итоге окажется в «Челси» на данный момент невысока.

Кессие проводит первый сезон в серии A и в 26 матчах за «Аталанту» забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.