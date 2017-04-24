Борис Соколовский: ЦСКА гарантирует себе участие в «Финале четырех» до возвращения в Москву

Ассистент главного тренера сборной России Борис Соколовский высказался о серии ¼ финала Евролиги между ЦСКА и «Басконией».

«С точки зрения подготовки к «Финалу четырех» ЦСКА было бы лучше завершить серию сухой победой. В каждом матче плей-офф – колоссальные нагрузки, огромная самоотдача и энергозатраты игроков.

Но мне кажется, что «Баскония» уехала из Москвы с чувством неудовлетворенности, и в этом плане ее реваншистские настроения будут очень высокими. Поэтому я думаю, что трех игр ЦСКА не хватит. У Сито Алонсо подобрался очень сильный, волевой коллектив.

Мой прогноз – ЦСКА и «Баскония» одержат по одной победе, и наш клуб гарантирует себе участие в «Финале четырех» до возвращения в Москву», – приводят «Известия» слова Соколовского.

Напомним, после двух матчей в Москве ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч серии пройдет во вторник в Витории.