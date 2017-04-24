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Евгения Медведева: У меня не самый сложный набор в каскаде, и я это понимаю

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги нынешнего сезона, в котором она выиграла финал «Гран-при», чемпионат России, чемпионат Европы и чемпионат мира.

– Получилось все, что задумывали, – приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Этот сезон стал для меня особенным, очень многое в моей жизни изменилось. Я получила незабываемый опыт, познакомилась со многими людьми. Все это принесло огромное чувство удовлетворения от работы, от сезона в целом. Надеюсь, что следующий будет не хуже.

– Как ты считаешь, за счет чего можно усложнять программы?
– Каскады. Мне надо исправлять лутц. Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать. Да, у меня не самый сложный набор, и я это понимаю.

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