Евгения Медведева: У меня не самый сложный набор в каскаде, и я это понимаю

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги нынешнего сезона, в котором она выиграла финал «Гран-при», чемпионат России, чемпионат Европы и чемпионат мира.

– Получилось все, что задумывали, – приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Этот сезон стал для меня особенным, очень многое в моей жизни изменилось. Я получила незабываемый опыт, познакомилась со многими людьми. Все это принесло огромное чувство удовлетворения от работы, от сезона в целом. Надеюсь, что следующий будет не хуже.

– Как ты считаешь, за счет чего можно усложнять программы?

– Каскады. Мне надо исправлять лутц. Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать. Да, у меня не самый сложный набор, и я это понимаю.