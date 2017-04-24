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CAS дисквалифицировал Майорову на четыре года за допинг

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую бегунью Альбину Майорову на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон.

Срок дисквалификации отсчитывается с даты временного отстранения - 28 июня прошлого года. Аннулированию подлежат все результаты Майоровой с 14 марта по 28 июня 2016 года.



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