Майк Бэбкок: После гола «Вашингтона» мы почти не владели шайбой

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок оценил игру команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (1:2 OT).

«После того как «Вашингтон» сравнял счет, мы почти не владели шайбой. У нас был шанс в овертайме: мы играли на домашнем льду, нам грозил вылет, но мы не смогли оказать на них давление. Наоборот, они владели инициативой и были лучше», – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, в третьем периоде форвард Остон Мэттьюз вывел «Торонто» вперед, однако через пять минут швед Маркус Юханссон сравнял счет. Он же в овертайме принес «Вашингтону» победу и выход во второй раунд плей-офф.

Добавим, что «Торонто» играл в плей-офф впервые с 2013 года, когда также в первом раунде уступил «Бостону» (3-4).