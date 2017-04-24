Соломон Кверквелия: Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справиться

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о подготовке к гостевому матчу 25-го тура с ЦСКА, которая пройдет в среду.

- До финала Кубка России осталось чуть больше недели.

- Сейчас мы активно готовимся к матчу с ЦСКА и ни о чем другом не думаем. Ближайшая игра всегда самая важная. Что касается тренировок, они стали более легкими из-за плотного графика. Тем не менее, не скажу, что график сложный. Мы хорошо готовы физически, а матчи - это и есть лучшие тренировки.



- Как в команде восприняли новость о травме Чорлуки?

- Нам будет тяжело без Ведрана. Это не просто центральный защитник, а капитан, который всегда бьется за команду. Остается только пожелать Чорлуке скорейшего выздоровления. Хорошо, что у нас длинная скамейка запасных. Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справиться. Конечно, я теперь чувствую особую ответственность.

- ЦСКА идет на втором месте, у нас скоро финал Кубка России. Мотивация армейцев будет выше?

- Мотивация у нас хорошая. Отрыв от четвертого места небольшой. Нужно набирать максимум очков и подниматься выше. Обидно, что сыграли вничью с «Амкаром», но это сделает нас только сильнее.

Матч ЦСКА - Локомотив Место и дата 26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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