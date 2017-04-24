Маркес Майкон: Уверен, Ари забьет ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился ожиданиями от гостевой встречи 25-го тура чемпионата России с ЦСКА, которая пройдет в среду.

- Твой гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помнишь, как это было?

- Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.

- Чья мотивация в дерби будет выше?

- Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.

- Кто самый опасный в ЦСКА?

- Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА - вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.

Матч ЦСКА - Локомотив Место и дата 26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция