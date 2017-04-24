Веснина сохранила седьмое место в Чемпионской гонке WTA

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Елена Веснина: Усталость чувствуется, но я готова к парному матчу Российская теннисистка Елена Веснина отметила, что готова сыграть парный матч против сборной Бельгии, если он будет иметь турнирное значение.

Елена Веснина: Мы знали, что с Мертенс будет сложнее всего Лидер сборной России Елена Веснина поделилась мыслями о выступлении Элизы Мертенс, принесшей сборной Бельгии два очка в матче Кубка Федерации.

Елена Венина: Мертенс сыграла просто здорово! Россиянка Елена Веснина прокомментировала свое поражение от бельгийки Элизы Мертенс в матче Кубка Федерации Россия – Бельгия.

Элиза Мертенс: Мне было нечего терять в игре с Весниной 66-я ракетка мира Элиза Мертенс прокомментировала свою победу над Еленой Весниной из России (6:4, 1:6, 6:2) в матче плей-офф Мировой лиги Fed Cup.

Веснина уступила Мертенс в матче Кубка Федерации, Бельгия вышла вперед в противостоянии с Россией Елена Веснина уступила Элизе Мертенс со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в третьем поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.

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