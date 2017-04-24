Веснина сохранила седьмое место в Чемпионской гонке WTA
В первой десятке
обновленной Чемпионской гонки изменений не произошло.
Победившая на турнире в Чжэнчжоу Шуай Пэн из Китая переместилась с 18-го на 15-е место, опередив в том числе Дарью Касаткину.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 24
апреля 2017 года
1. (1) Каролина
Плишкова (Чехия) – 2151
2. (2) Каролин
Возняцки (Дания) – 2145
3. (3) Джоанна Конта
(Великобритания) – 2075
4. (4) Серена Уильямс
(США) – 2030
5. (5) Винус Уильямс
(США) – 1937
6. (6) Элина
Свитолина (Украина) – 1655
7. (7) Елена Веснина
(Россия) – 1403
8. (8) Мирьяна Лючич-Барони
(Хорватия) – 1343
9. (9) Светлана
Кузнецова (Россия) – 1265
10. (10) Анжелик
Кербер (Германия) – 1207
11. (11) Кристина
Младенович (Франция) – 1166
12. (12) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 1147
13. (13) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 1006
14. (14) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 896
15. (18) Шуай Пэн
(Китай) – 887
16. (15) Коко
Вандевеге (США) – 856
17. (16) Барбора
Стрыцова (Чехия) – 836
18. (17) Дарья
Касаткина (Россия) – 811
19. (19) Люси
Шафаржова (Чехия) – 755
20. (20) Лорин Дэвис
(США) – 736…
36. (35) Наталья
Вихлянцева (Россия) – 474…
49. (48) Екатерина
Макарова (Россия) – 398…
51. (50) Екатерина
Александрова (Россия) – 378…
63. (62) Евгения
Родина (Россия) – 331…
98. (98) Анна
Блинкова (Россия) – 224