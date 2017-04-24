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Веснина сохранила седьмое место в Чемпионской гонке WTA

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В первой десятке обновленной Чемпионской гонки изменений не произошло.

Победившая на турнире в Чжэнчжоу Шуай Пэн из Китая переместилась с 18-го на 15-е место, опередив в том числе Дарью Касаткину.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 24 апреля 2017 года

1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) – 2151

2. (2) Каролин Возняцки (Дания) – 2145

3. (3) Джоанна Конта (Великобритания) – 2075

4. (4) Серена Уильямс (США) – 2030

5. (5) Винус Уильямс (США) – 1937

6. (6) Элина Свитолина (Украина) – 1655

7. (7) Елена Веснина (Россия) – 1403

8. (8) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 1343

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) – 1265

10. (10) Анжелик Кербер (Германия) – 1207

11. (11) Кристина Младенович (Франция) – 1166

12. (12) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1147

13. (13) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1006

14. (14) Доминика Цибулкова (Словакия) – 896

15. (18) Шуай Пэн (Китай) – 887

16. (15) Коко Вандевеге (США) – 856

17. (16) Барбора Стрыцова (Чехия) – 836

18. (17) Дарья Касаткина (Россия) – 811

19. (19) Люси Шафаржова (Чехия) – 755

20. (20) Лорин Дэвис (США) – 736…

36. (35) Наталья Вихлянцева (Россия) – 474…

49. (48) Екатерина Макарова (Россия) – 398…

51. (50) Екатерина Александрова (Россия) – 378…

63. (62) Евгения Родина (Россия) – 331…

98. (98) Анна Блинкова (Россия) – 224

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