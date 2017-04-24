Андрей Миронов: Сезон получился для меня очень скомканным

Защитник «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги сезона, в котором команда дошла до второго раунда плей-офф.

– Как оцениваете прошедший сезон для себя лично и команды в целом?

– Свой – плохо. Было очень много травм, поэтому удалось провести не так много игр, как хотелось, и сезон получился для меня очень скомканным, – приводит слова Миронова официальный сайт «Динамо». – У команды что-то было хорошо, что-то не очень. Конечно, нам всем хотелось пройти дальше, выиграть Кубок и поднять его над головой, но сделать этого не получилось. Но моя задача – играть в хоккей и выигрывать каждый матч, а оценивают и анализируют пусть другие.

– Что помешало «Динамо» бороться дальше?

– Нам не хватило побед в играх. Были матчи, в которых надо было реализовывать моменты, и тогда все сложилось бы по-другому. Не реализовали мы – реализовал соперник, в итоге, нам забили больше шайб, и мы проиграли матчи, поэтому и не прошли дальше. Все зависело от нас.

Напомним, в составе сборной России Миронов готовится к чемпионату мира в Кельне и Париже.