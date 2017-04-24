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Дмитрий Комбаров: Отрыв от конкурентов у нас хороший. Но никакой эйфории

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров дал интервью клубному сайту.

- Заголовки газет пестрят фразами  «Спартак»  - чемпион». Что думаете об этом?
- В команде никто не ликует. Еще рано. Отрыв от конкурентов у нас, конечно, хороший. Но никакой эйфории. Сразу после матча с «Зенитом» Массимо Каррера сказал, что ничего еще не решено, что впереди много игр и нельзя расслабляться.

- Сейчас каждый матч - испытание?

- Да. Взять ту же встречу с «Зенитом». Сама вывеска, антураж матча… То, что творилось до начала, и сама игра высосали из нас много эмоций. Мы отдали на поле все, что было. Да все встречи такие. На «Открытие Арену» всегда приходит много болельщиков. Они гонят нас вперед. Накал в каждом матче. А «Зенит» — наш прямой конкурент, игра с ним была за шесть очков. Здесь о напряжении даже говорить не стоит. Оно было максимальным.

- Запомнился момент в матче с «Локомотивом»: после удара Касаева вы преградили путь мячу. А у вас какая игра в нынешнем сезоне оставила самые сильные впечатления?
- Конечно, с «Зенитом». А если говорить лично обо мне, то, наверное, выделю матч с «Анжи». Я сделал результативный пас. Рад, что поучаствовал в голевой комбинации, которая определила исход встречи.

Впереди матч с «Уралом». Екатеринбургская команда в весенней части сезона набрала неплохой ход...
- Мы разбирали игру «Урала», тщательно готовились. Жду нашей победы.

- Встреча с «Ростовом» была непростой?
- С дончанами всегда тяжело. Они играют в оборонительный футбол. Но, знаете, на матч со «Спартаком» все команды настраиваются как на последний бой. Поэтому нам с любым соперником приходится нелегко.



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