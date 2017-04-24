Карасев будет судить матч ЦСКА – «Локомотив» вместо Еськова

РФС сообщил об изменениях в назначениях судей на матчи 25-го тура премьер-лиги.

Бригада Сергея Карасева в полном составе переведена с матча «Рубин» – «Терек» на матч ЦСКА – «Локомотив», который ранее должен был обслуживать арбитр из Москвы Алексей Еськов.

На матч в Казани получила назначение бригада другого московского рефери – Евгения Турбина.

Напомним, в 24-м туре Еськов работал на матче «Зенит» – «Урал» и показал три красные карточки игрокам гостей, удалив Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля на Арене ЦСКА в Москве. Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча