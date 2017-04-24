Гендиректор: ТХК в любой момент может прекратить существование

Кирилл Пафифов, генеральный директор выступающего в ВХЛ тверского клуба ТХК, сообщил, что команда в любой момент может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

«Следующий сезон находится под большим вопросом, потому что у нас нет ни источника финансирования, никакой помощи, и все находится в подвешенном состоянии. В любой момент мы можем потерять команды ТХК и «Тверичи», прекратить свое существование. Но не могу точно утверждать, что так будет - вдруг деньги сейчас найдутся, будет новый президент и что-то изменится. Хотя пока никаких предпосылок этому я не вижу, как и участия со стороны руководителей», - сказал Пафифов.

В регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2016/17 ТХК занял седьмое место. В плей-офф он проиграл в 1/8 финала тюменскому «Рубину».





