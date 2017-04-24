Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор: ТХК в любой момент может прекратить существование

Источник:  ТАССКомментарии

Кирилл Пафифов, генеральный директор выступающего в ВХЛ тверского клуба ТХК, сообщил, что команда в любой момент может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

«Следующий сезон находится под большим вопросом, потому что у нас нет ни источника финансирования, никакой помощи, и все находится в подвешенном состоянии. В любой момент мы можем потерять команды ТХК и «Тверичи», прекратить свое существование. Но не могу точно утверждать, что так будет - вдруг деньги сейчас найдутся, будет новый президент и что-то изменится. Хотя пока никаких предпосылок этому я не вижу, как и участия со стороны руководителей», - сказал Пафифов.

В регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2016/17 ТХК занял седьмое место. В плей-офф он проиграл в 1/8 финала тюменскому «Рубину».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ТХК убивают ради ипподрома! Первый клуб Радулова и Еременко готовят к ликвидацииТХК убивают ради ипподрома! Первый клуб Радулова и Еременко готовят к ликвидацииОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – об уничтожении недавнего лидера ВХЛ.«Динамо» вслед за золотыми медалями забрало и Кубок!«Динамо» вслед за золотыми медалями забрало и Кубок!Бело-голубые уверенно победили в финале чемпионата ВХЛ «Торпедо» из Усть-Каменогорска. И впервые в своей истории завоевывали Братину.«Динамо» (Балашиха) завоевало Кубок БратиныХоккеисты «Динамо» из Балашихи переиграли усть-каменогорскому «Торпедо» в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ (2:1) и стали обладателями Кубка Братины.Форвард «Барса» Галеев может перейти в «Куньлунь»Нападающий «Барса» Рузаль Галеев может перейти в «Куньлунь», сообщает «БИЗНЕС Online».«Динамо» (Балашиха) повело в финале плей-офф ВХЛ с «Торпедо» со счетом 2-0«Динамо» из Балашихи обыграло на выезде «Торпедо» из Усть-Каменогорска во втором матче финальной серии плей-офф ВХЛ.Клуб из Харбина пока не подал заявку в ВХЛКлуб из Харбина, который станет фарм-клубом «Куньлунь Ред Стар» в ВХЛ, пока не подал заявку на вступление в лигу, сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.«Динамо» (Балашиха) повело в серии с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) в финале плей-офф ВХЛУсть-каменогорсокое «Торпедо» дома уступило балашихинскому «Динамо» (1:2) в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ.Золотые медали ВХЛ – уже у «Динамо»!Золотые медали ВХЛ – уже у «Динамо»!Чемпионат ВХЛ только готовится к своей кульминации – финалу, где встретятся «Динамо» из Балашихи и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.Усть-каменогорское «Торпедо» вышло в финал плей-офф ВХЛУсть-каменогорское «Торпедо» обыграло на выезде тюменский «Рубин» (5:1) в шестом матче полуфинала плей-офф ВХЛ.Нападающий «Динамо СПб» Тамбиев впервые вызван в сборную ЛатвииНападающий «Динамо СПб» Кирилл Тамбиев получил вызов в сборную Латвии на товарищеские встречи против Беларуси.«Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы интересно?«Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы интересно?«Советский спорт» рассказывает, как спортсмены и клубы отпраздновали День дурака. Не у всех получилось удачно и остроумно.«Нефтехимик» объявил о назначении Якупова директором клубаПрезидент «Нефтехимика» Азат Бикмурзин представил коллективу хоккейного клуба нового директора. Им стал Раиль Якупов, ранее работавший спортивным директором альметьевского «Нефтяника».«Динамо СПб» проиграло «Торпедо» и закончило выступление в плей-офф ВХЛ-2017Петербургское «Динамо» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ уступило «Торпедо» со счетом 2:5.«СКА-Нева» в овертайме обыграла «Рубин» и довела серию до семи матчей«СКА-Нева» в шестом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ одержала победу над тюменским «Рубином» со счетом 3:2.«Динамо СПб» в овертайме обыграло «Торпедо», в серии будет седьмой матч«Динамо СПб» в домашнем матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ обыграло «Торпедо» со счетом 4:3.«Рубин» переиграл «СКА-Неву» и повел в серии 1/4 плей-офф ВХЛХоккеисты тюменского «Рубина» в гостях переиграли «СКА-Неву» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ со счетом 2:0.Усть-каменогорское «Торпедо» вышло вперед в серии, переиграв в пятом матче «Динамо СПб»«Динамо СПб» в четвертьфинальном матче плей-офф ВХЛ в гостях уступило «Торпедо» со счетом 3:4.«СКА-Нева» сравняла счет в серии с «Рубином» в плей-офф ВХЛ«СКА-Нева» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ одержала победу над тюменским «Рубином» со счетом 3:1.Гендиректор «Динамо СПб»: Петербургу нужна вторая команда в КХЛ, но разговоры о нашем вступлении в лигу преждевременныГенеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном включении петербургского клуба в КХЛ.СКА – пятый по посещаемости в Европе, «Спартак» поднялся с 31-го места на 16-е, ЦСКА проиграл «Динамо СПб» и не попал в топ-100Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовал рейтинг европейских клубов по посещаемости в сезоне-2016/17.
Легкая атлетика
CAS дисквалифицировал Майорову на четыре года за допинг
Футбол
«Челси» попробует перехватить Кессие у «Ромы»
Хоккей
Радулов вызван в сборную России на сбор перед чемпионатом мира
Хоккей
Букмекеры считают «Вашингтон» и «Питтсбург» фаворитами розыгрыша Кубка Стэнли
все новости
ТХК
ТХКкалендарьстатистика
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости