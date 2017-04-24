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«Челси» готов перебить предложение «Манчестер Юнайтед» по Перишичу

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

По данным Corriere della Sera, нынешние лидеры премьер-лиги готовы перебить предложение «Манчестер Юнайтед», который также претендует на 28-летнего хорвата. Ранее сообщалось, что манкунианцы могут заплатить «Интеру» 60 миллионов евро, «Челси» же намерен предложить на пять миллионов больше.

В летнее трансферное окно «Интер» хочет выгодно продать одного из своих игроков, чтобы финансовый Fair Play позволил новым владельцам инвестировать средства в приглашение новичков.

Напомним, в нынешнем сезоне Перишич забил десять голов и сделал шесть голевых передач в 31 матче серии A.

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