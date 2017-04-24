Андрей Будогосский: Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически
Руководитель
департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил
решение снять арбитра из Москвы Алексея Еськова с матча 25-го тура премьер-лиги
ЦСКА – «Локомотив».
Напомним, в субботу Еськов обслуживал матч 24-го тура «Зенит» – «Урал» (2:0) на стадионе «Санкт-Петербург» и удалил трех игроков гостей.
«Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжелая игра. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Представляете, как тяжелая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут», – приводит ТАСС слова Будогосского.
Напомним, вместо Еськова на матч ЦСКА – «Локомотив» назначена бригада Сергея Карасева.
Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля на Арене ЦСКА в Москве. Начало – 19:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция