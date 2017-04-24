Двукратный чемпион Европы Гарибов завершил карьеру

Российский гимнаст Эмин Гарибов объявил о завершении спортивной карьеры.

Экс-капитан сборной России по спортивной гимнастике Гарибов на чемпионате Европы 2012 года завоевал золото в упражнениях на перекладине и серебро в командном первенстве, в 2013 году на чемпионате Европы в Москве защитил свой титул на перекладине. Также в активе Гарибова три золотых медали Универсиады-2013 в Казани и серебро Универсиады-2009 в Белграде.

«После окончания чемпионата Европы в Клуж-Напоке я принял окончательное решение о завершении карьеры. Долго анализировал сложившуюся ситуацию, свое состояние здоровья после перенесенных травм и операций и понял, что в условиях текущей высочайшей конкуренции в мужской спортивной гимнастике мне будет сложно вернуться на прежний уровень», - цитирует Гарибова «Р-Спорт».





