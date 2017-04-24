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Директор «Ак Барса»: В межсезонье сделаем два-три точечных усиления, не больше

Источник:  КХЛКомментарии

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов оценил игру вратарей команды и рассказал об ожиданиях от следующего сезона.

– Гарипов провел хороший сезон, мы надеемся на его дальнейший прогресс, – приводит слова Хуснутдинова официальный сайт КХЛ. – Билялов – это наш воспитанник, он и в прошлом сезоне хорошо себя проявил. В этом году тренерский штаб принял решение: мы готовы к тому, чтобы вратарская линия состояла из своих ребят.

– Ваши личные ожидания от следующего сезона?
– Наша задача такова: в команде должно играть все больше своих воспитанников. Мы ждем увеличения собственных игроков и в составе «Ак Барса» образца следующего года.

– Насколько сильно изменится состав клуба к следующему сезону?
– Не сильно. Будут два-три точечных усиления, не больше.

В нынешнем сезоне 25-летний Гарипов провел 40 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 18 побед, в том числе четыре – «на ноль». Гарипов отразил 92,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,01 шайбы за игру.

22-летний Билялов пока не провел ни одного матча в КХЛ. В нынешнем сезоне он выступал за «Барс» в ВХЛ.

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