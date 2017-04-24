«Бавария» может рассмотреть вариант приобретения Санчеса

Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Баварии».

После вылета из Лиги чемпионов руководство чемпионов Германии озадачилось поиском альтернативы форварду Роберту Левандовски, который из-за травмы не смог принять участие в первом матче ¼ финала с «Реалом» (1:2).

При этом «Бавария» не намерена приобретать чистого форварда, а будет искать полузащитника, который может сыграть на острие атаки в случае необходимости замены для Левандовски.

По данным Kicker, одним из кандидатов на эту роль может стать Санчес, который пока не продлил истекающий в следующем году контракт с «Арсеналом». Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе «Баварии» к форварду «Вольфсбурга» Марио Гомесу, который уже играл в команде в 2009-2013 годах.