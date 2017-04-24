Кокорин из-за травмы может пропустить матч с «Оренбургом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может пропустить выездной матч с 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом», сообщает «Спорт день за днем».
Повреждение форвард получил в субботней встрече с «Уралом» (2:0).
На сегодняшней тренировке Кокорин занимался индивидуально. Решение о его участии в игре с «Оренбургом» будет приниматься тренерским штабом во вторник, непосредственно перед вылетом в Оренбург.
Встреча пройдет в среду.
Матч
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
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