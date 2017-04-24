Сириль Абитебуль: «Рено» нужен гонщик, который подождет, когда команда будет готова к борьбе за чемпионство

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль не стал давать обещаний вернуть в команду испанца Фернандо Алонсо.

«Я здесь не для того, чтобы устраивать переворот. Я не живу прошлым, – приводит Autosport.com слова Абитебуля на вопрос о том, будет ли команда готова к приглашению Алонсо в 2018 году. – Я начинал в Формуле-1, когда Флавио Бриаторе и Фернандо работали вместе в команде из Энстоуна, поэтому тот период вызывает у меня теплые воспоминания.

Но обстоятельства изменились. Нам нужно определиться с составом пилотов, который будет правильным с точки зрения будущего. Не думаю, что в следующем сезоне мы будем способны бороться за чемпионство. Поэтому нам нужен гонщик, который поддержит нас в нашей конечной цели – борьбе за чемпионство, но будет готов ждать, когда это произойдет.

Но нет такого пилота, который переведет вас из второй группы в первую. Думаю, мы идем к тому, чтобы Формула-1 стала формулой пилотов, а не формулой команд».

Напомним, в нынешнем сезоне за «Рено» выступают немец Нико Хюлькенберг и британец Джолион Палмер.

На третьем этапе сезона Гран-при Бахрейна Хюлькенберг занял девятое место и принес команде первые очки в сезоне.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 апреля в Сочи.