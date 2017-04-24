M-1 Challenge 76. Мовсар Евлоев получил бонус за «Лучшее выступление» на турнире

На прошедшем 22 апреля в Назрани международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76 было огромное количество ярких и запоминающихся боев. По этой причине бонусы в различных номинациях получили сразу восемь спортсменов.

Сразу два поединка удостоились звания «Лучший бой вечера». Первым стало упорное сражение между Эльнуром Велиевым и Залимбегом Омаровым, которое динамично разворачивалось как в стойке, так и в партере.

Второй бонус получили Абубакар Местоев и Анатолий Лягу. Это была настоящая битва, в которой ни один из спортсменов не собирался уступать или отступать. Парни дрались до самого финального удара гонга и заслужили награду и овации зрителей.

Сергей Морозов и Фабрисио Саррафф продемонстрировали в своем бою все многообразие ударной техники - бэкфисты, колено в прыжке, супермен панч и многое другое. Поэтому было решено, что каждый из них получит бонус за «Лучшее выступление».

Безусловно, отдельных аплодисментов и признания был достоин Эмиль Абасов уже только за то, что прямо в день взвешивания согласился на бой с грозным бразильским нокаутером Хелитоном Давелой. Однако боец из команды Team SABR с первых же секунд боя как ураган с градом ударов налетел на своего оппонента и спустя пару минут праздновал победу, за которую дополнительно также получил «Лчшее выступление».

Турнир, изобилующий зрелищными противостояниями, должен был завершиться эффектной точкой. Но получился настоящий восклицательный знак, которым стал нокаут от хайкика, а Мовсар Евлоев добыл победу, временный чемпионский пояс M-1 Challenge и четвертый на этом турнире бонус за «Лучшее выступление».