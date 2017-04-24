Никита Курбанов: Две победы – это хорошее преимущество, но оно облачно

Форвард ЦСКА Никита Курбанов подвел итоги двух московских матчей серии ¼ финала Евролиги с «Басконией».

«Две победы – это хорошее преимущество, но оно облачно, – приводят «Известия» слова Курбанова. – У себя дома «Баскония» преображается и становится еще сильнее.

В Витории нас ждет горячий прием, последний раз мы выигрывали у басков на выезде в 2015 году. Поэтому надо быть максимально сконцентрированными. Пока быстрая игра «Басконии» выбивает нас из колеи. Мы очень легко теряем преимущество в 10-15 очков. Возможно, не получается равномерно распределить силы на всю игру, возможно, мешает что-то еще. Будем разбираться».

Напомним, после двух матчей в Москве ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет во вторник в Витории.