M-1 Challenge 78. Немец Корц сразится против россиянина Савилова

26 мая в Оренбурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77, в его рамках пройдет бой, в котором встретятся два очень колоритных тяжеловеса – Франк Корц (Германия, 4-1) бросит вызов Николаю Савилову (Арта и Сечь PRO, 4-2).

Немецкий боец не зря носит прозвище «Tatoo» - он настолько увлекся росписью собственного тела, что пока еще не тронутым остается только лицо. Но помимо внушительного вида Франк обладает еще и внушительной ударной техникой – на его счету чемпионство Германии по боксу среди любителей, а также три победы нокаутом из четырех, одержанных на профессиональной арене смешанных единоборств.

Николай Савилов из тех парней, которые стараются не задерживаться долго в ринге – из шести его профессиональных боев ни один не дошел до решения. Бронзовый призер чемпионат России по грэпплингу очень здорово умеет проводить болевые приемы, однако при этом обладает и хорошим нокаутирующим ударом. В декабре прошлого года Николай принял участие в 1/4 финала турнира тяжеловесов Road To M-1 и одержал победу болевым приемом за 3 секунды до конца первого раунда.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-1 - Николай Савилов (Арта и Сечь PRO), 4-2