Торнике Шенгелия: В двух матчах в Москве «Баскония» могла рассчитывать на овертайм

Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия высказался о первых двух матчей серии ¼ финала Евролиги с ЦСКА в Москве.

«В Москве нам не повезло, – приводят «Известия» слова Шенгелии. – В двух матчах мы могли рассчитывать на овертайм, но игроки ЦСКА были точнее в решающие моменты игры. Теодосич был неудержим.

Надеюсь, в Витории повезет уже нам, и мы сравняем счет в серии. В этом сезоне мы доказали свою способность обыгрывать грандов европейского баскетбола. Надо продолжить эту тенденцию в плей-офф и второй год подряд выходить в «Финал четырех».

Напомним, после двух матчей в Москве ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет во вторник в Витории.