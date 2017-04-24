Торнике Шенгелия: В двух матчах в Москве «Баскония» могла рассчитывать на овертайм
Форвард «Басконии»
Торнике Шенгелия высказался о первых двух матчей серии ¼ финала Евролиги с ЦСКА
в Москве.
«В Москве нам не повезло, – приводят «Известия» слова Шенгелии. – В двух матчах мы могли рассчитывать на овертайм, но игроки ЦСКА были точнее в решающие моменты игры. Теодосич был неудержим.
Надеюсь, в Витории повезет уже нам, и мы сравняем счет в серии. В этом сезоне мы доказали свою способность обыгрывать грандов европейского баскетбола. Надо продолжить эту тенденцию в плей-офф и второй год подряд выходить в «Финал четырех».
Напомним, после двух матчей в Москве ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет во вторник в Витории.
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
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