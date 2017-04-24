Александр Овечкин: Стоит отдать должное игрокам «Торонто», они доблестно сражались

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли.

- Стоит отдать им должное, они доблестно сражались. Они молоды, но сильны. У них очень яркое будущее. В их составе множество молодых хоккеистов, так что в ближайшем будущем они будут добиваться успеха, - передает слова капитана «Кэпиталз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Кэпиталз» встретится с «Питтсбургом», который переиграл «Коламбус» (4-1). Первый матч серии состоится в пятницу, 28 апреля, в Вашингтоне. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.