Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал замену главного арбитра матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Сегодня было объявлено, что вместо Алексея Еськова встречу, которая пройдет в среду, будет обслуживать Сергей Карасев.

Напомним, работа Еськова на матче 24-го тура первенства «Зенит» - «Урал» вызвала громкий резонанс. Во втором тайме он удалил трех футболистов «Урала» - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Питерцы реализовали численный перевес, забив два мяча.

«Впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров на последние туры, - цитирует Мутко «Р-Спорт». - Причем, не только на игры команд, борющихся за чемпионство, но и тех, кто борется за выживание. Нужно, чтобы не было разговоров, что арбитры влияют на расстановку сил. Мы будем давать судьям возможность отдохнуть, как дали сейчас Еськову. Нельзя, чтобы было психологическое давление».