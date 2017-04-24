Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал замену главного арбитра матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».
Сегодня было объявлено, что вместо Алексея Еськова встречу, которая пройдет в среду, будет обслуживать Сергей Карасев.
Напомним, работа Еськова на матче 24-го тура первенства «Зенит» - «Урал» вызвала громкий резонанс. Во втором тайме он удалил трех футболистов «Урала» - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Питерцы реализовали численный перевес, забив два мяча.
«Впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров на последние туры, - цитирует Мутко «Р-Спорт». - Причем, не только на игры команд, борющихся за чемпионство, но и тех, кто борется за выживание. Нужно, чтобы не было разговоров, что арбитры влияют на расстановку сил. Мы будем давать судьям возможность отдохнуть, как дали сейчас Еськову. Нельзя, чтобы было психологическое давление».
Матч
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция