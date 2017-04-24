Фредерик Андерсен: Пустота в душе. «Торонто» есть чем гордиться, но сейчас нам тяжело

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен прокомментировал поражение команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Вашингтона» (2-4).

- Пустота в душе. Мы сильно выросли, нам есть чем гордиться, но сейчас нам тяжело. Очень приятно играть в этом городе и в этой команде. Тут невероятная поддержка, это сильно помогает, но сейчас нам тяжело, - передает слова голкипера «Мэйпл Лифс « официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Кэпиталз» встретится с «Питтсбургом», который переиграл «Коламбус» (4-1). Первый матч серии состоится в пятницу, 28 апреля, в Вашингтоне. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.